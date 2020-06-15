معهد سويدي: "إسرائيل تمتلك حوالي 90 رأساً حربياً نووياً"

وطن: يشير تقرير للمعهد الدولي لدراسات السلام في السويد إلى أن دولة الاحتلال احتفظت بعشرات الرؤوس الحربية النووية، بل زادت من عددها في مطلع العام الحالي لتصل إلى 90 رأساً.

ولفت التقرير إلى أن "إسرائيل" كانت تمتلك قبل ذلك ما بين 80 و90 راساً حربياً نووياً خلال العام الحالي.

وأوضح المعهد أن العالم يشهد اتجاها معاكسا، إذ تراجع عدد الرؤوس الحربية التي كانت بحوزة الدول التسع النووية العام الفائت 465، لينخفض عددها الإجمالي إلى 13 ألفاً و400.

وكانت مصادر أجنبية أخرى قد أفادت بأن دولة الاحتلال تملك حوالي 200 من هذه الرؤوس الحربية النووية.

ويذكر أن "إسرائيل" لم تعقّب رسميا على أخبار من هذا القبيل، وأنّ التعقيب الرسمي يقول إنها لن تكون الدولة الأولى في الشرق الأوسط التي ستعلن رسميا امتلاكها لأسلحة نووية.