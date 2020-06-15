حملة اعتقالات تطال 11 مواطناً فجراً

وطن: شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر يوم الاثنين، حملة اعتقالات طالت 11 مواطناً، وقامت بحملة مداهمة وتفتيش لمنازل المواطنين في الضفة ومدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، أنّ قوات الاحتلال اعتقلت من بلدة الزاوية غرب سلفيت المواطن خالد إبراهيم قادوس أثناء مروره على حاجز عسكري قرب بلدة قراوة بني حسان في المدينة.

كما اعتقلت كمال حرب من قرية إسكاكا قضاء سلفيت.

واعتقل المواطن عبد الحميد محمد صلاح من قرية برقة شمال غرب نابلس.

واعتقل جيش الاحتلال الأسير المحرر مراد شهاب وعكرمة أبو سريس من طولكرم.

ومن رام الله، اعتقل الاحتلال المواطنين أحمد ياسين علوان وأمجد كنعان من قرية بيتين شرقًا والطالب في جامعة بيرزيت مروان البرغوثي من بلدة كوبر.

وفي القدس المحتلة اعتقلت شرطة الاحتلال ثلاثة فتية من الحارة الوسطى في بلدة سلوان.