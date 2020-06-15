سلطات الاحتلال توافق على ادخال 50 مليون دولار من قطر الى قطاع غزة

وطن: ذكرت صحيفة الاخبار اللبنانية ان حكومة الاحتلال ابلغت مندوبي الدوحة بأنها موافقة على إدخال المنحة القطرية إلى قطاع غزة.

وخلال الأسبوع الماضي عادت البالونات المتفجّرة لتنطلق بكثافة على مستوطنات "غلاف غزة"، الأمر الذي فسّرته الصحافة العبرية بأنه "تسخين" قد يتطور إلى إطلاق صواريخ إذا استمرت عرقلة المنحة التي تم التوافق عليها ضمن تفاهمات التهدئة قبل عامين.

وفي اليومين الماضيين، اندلعت حرائق في المناطق الزراعية في المستوطنات.

وقالت الصحيفة أنه بعد اتصالات قادها الوسيطان القطري والأممي قرّرت الفصائل وقف البالونات بعدما وافقت حكومة الاحتلال على إدخال خمسين مليون دولار تشمل دفعتين من المنحة المالية إضافة إلى المشاريع القطرية الأخرى.

وجاءت الموافقة الإسرائيلية بعد يوم من تنفيذ المقاومة تجربة لإطلاق صاروخ طويل المدى من غزة تجاه البحر، في وقت قدر فيه الاحتلال أن يكون الصاروخ من نوع «فجر ٥ C» الإيراني المطوّر.

وسرعان ما نقل الوسطاء وعداً بدخول المنحة خلال الأسبوع الجاري من دون تحديد الموعد. مع هذا، استمر إطلاق البالونات على دفعات.