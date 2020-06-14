الاحتلال يضيق على المواطنين في الحواجز المحيطة بنابلس

وطن: شهدت الحواجز والطرق الخارجية في محيط مدينة نابلس، مساء الأحد، إجراءات أمنية مشددة من قبل جنود الاحتلال.

وشهد حاجزا زعترة وحوارة جنوب المدينة، إجراءات أمنية مشددة تمثلت بالتدقيق بهويات المسافرين والتنكيل ببعضهم واحتجاز عشرات المركبات.

كما أجبر جنود الاحتلال أصحاب المحال التجارية في بلدة حوارة على إغلاقها بحجة تعرض إحدى مركبات المستوطنين لإلقاء زجاجة حارقة.

كذلك شهد حاجز بيت فوريك شرق نابلس إجراءات مشابهة تمثلت بالتدقيق بهويات المسافرين واحتجاز للعديد من المركبات.

وشهد الشارع الاستيطاني المعروف بشارع 60 المؤدي إلى مستوطنة يتسهار جنوب المدينة حالة استنفار وانتشار لقوات الاحتلال وإيقاف العديد من المركبات.