هاني عرفات يكتب لوطن: في حال تساءلنا.. كيف وصلنا إلى هنا!

منذ ما يقرب من ثلاثة عقود وقف جيمس بيكر وزير خارجية أميركا الأسبق في قاعة المؤتمرات في واشنطن أمام عدسات الكاميرات، و ألقى ببيان مقتضب موجهاً كلامه إلى رئيس وزراء إسرائيل في حينه إسحق شامير ، و في لهجة تهديدية قال: سيد شامير أنت تعلم رقم هاتف البيت الأبيض في حال قررت الحضور.

و لم تمض إلا ساعات قلائل ، حتى رن الهاتف في مكتب الرئيس ألأميركي جورج بوش حيث كان على الطرف الآخر شامير الذي أبلغ الرئيس الاميركي بموافقته على حضور مؤتمر مدريد للسلام الذي دعت له و دعمته واشنطن بإلاضافة إلى عدد من الدول الاخرى.

جاءت هذه الدعوة فور إنتهاء حرب الخليج الاولى ، حيث أسفرت الحرب و المتغيرات الدولية الناشئة في تلك الفترة عن واقع جديد في الشرق الاوسط.

مني العراق في تلك الحرب بهزيمة مؤلمة و تفتت ما كان يعرف بقوى الممانعة العربية حيث إنحازت سوريا للإتلاف الدولي ضد العراق ، و تم تضييق الخناق على كل من الاردن و منظمة التحرير سياسياً و مالياً من قبل دول الخليج حيث إتهما بالوقوف إلى جانب العراق و تأييد إحتلاله للكويت . على صعيد آخر بدأت تظهر علامات التفكك و الوهن على الاتحاد السوڤياتي و إنهارت حكومات حلف وارسو الواحدة تلو الأخرى ، و بدأ غورباتشوف يتسول أوروبا و أميركا لمساعدته إقتصادياً لإستكمال خطته في التحول إلى إقتصاد السوق المفتوح.

كان من البديهي أن تبدأ الادارة الاميركية في حينه بإستثمار هذا الوضع ، فقد أصبحت أميركا زعيمة للعالم دون منازع و ضعفت إلى حد كبير القوى المعارضة لسياساتها في الشرق الاوسط و تفككت ، و فقدت الظهير و النصير التاريخي لها على الاقل في المحافل الدولية في مواجهة دول ( الاعتدال العربي) أو ما كان يطلق عليه الدول الرجعية العربية التي كانت تاريخياً تسير في فلك السياسة الاميركية في المنطقة و تتساوق معها.

أما منظمة التحرير الفلسطينية فقد بدأت مظاهر الوهن و الضعف بادية للعيان و لم يتبقى لها من مرتكزات القوة سوى التأييد الساحق لها في الاراضي المحتلة ،و ذلك بسبب الحصار المالي المفروض عليها بعد أن إعتادت على هذا الدعم لسنوات طويلة و بنت مؤسسات بيروقراطية ضخمة معتمدة على هذا الدعم غير البريء.

و رغم أن الرئيس الاميركي جورج بوش أعلن قبيل الحرب أنه يتعهد بعد الحرب بحل النزاع الشرق أوسطي ، كنوع من الرد على إدعاءات الرئيس العراقي بأن الولايات المتحدة تكيل بمكيالين في سياساتها الشرق أوسطية ، في إشارة إلى كيفية التعامل مع إحتلال الكويت مقابل الاحتلال الاسرائيلي. إلا أن التحرك الاميركي لا علاقة له بذلك ، و إنما كما ذكرنا آنفاً كان بغرض إستثمار الفرصة الإقليمية و الدولية الناشئة ، و التي تتيح لواشنطن التصرف بقدر كبير من الحرية لتطبيق رؤيتها لحل الصراع .و كان ذلك واضحاً في رسالة الدعوة لمؤتمر مدريد ، حيث أستثنيت منظمة التحرير ، و فرض على الفلسطينيين المشاركة ضمن وفد أردني و إقتصاره على أعضاء من داخل الأرض المحتلة...

إستمرت هذه المفاوضات لما يقرب من العام و النصف كما هو معروف و رغم مهارة و صلابة المفاوض الفلسطيني برئاسة الدكتور حيدر عبد الشافي إلا أن هذه المفاوضات لم تسفر عن أي إختراق يذكر بسبب التعنت الاسرائيلي بإستثناء بعض الإنجازات الإعلامية التي لا نقلل من أهميتها ، بالإضافة للتأكيد على أن هناك شعباً فلسطينياً هو من يقرر مصيره ولا يمكن تجاوزه في أي حل بعد أن كان الإنكار التام لوجود شعب فلسطيني من أصله و إطلاق مصطلحات مثل المناطق المدارة أو يهودا و السامرة على المناطق المحتلة من قبل الساسة الاسرائيليين . و كما بات معروفاً فقد إنتهت هذه المفاوضات ، حالما تم الإعلان عن وجود مفاوضات سرية مباشرة بين أعضاء من منظمة التحرير و ممثلين للحكومة الاسرائيلية بزعامة إسحق رابين و حتى دون علم المفاوض الفلسطيني فيما بات يعرف لاحقً بإتفاقية أوسلو المثيرة للجدل . حتى أن الإدارة الاميركية نفسها لم تكن تعلم بأمر هذه المفاوضات السرية حتى ما قبل الاعلان عنها بساعات . و على ما يبدو أن رابين و بيرس أدركا أكثر من الادارة الاميركية أنه بالامكان الحصول على تنازل أكبر من خلال منظمة التحرير و رأس الهرم أكثر من الوفد المفاوض الذي مرجعيته و لسخرية القدر المنظمة نفسها ، و ذلك من خلال الاعتراف بمنظمة التحرير مقابل تنازلات كبيرة فسرتها قيادة المنظمة في حينه و أسندتها إلى قرارها المرحلي في العام ١٩٧٤ بإقامة السلطة الوطنية على أي بقعة يتم تحريرها . على أية حال لا يستطيع أحد إنكار الخلفيات التي ترتبت عليها مواقف منظمة التحرير لا سيما العزلة العربية و الازمة المالية و إنهيار الاتحاد السوڤياتي ، و تراجع قوى الممانعة الإقليمية.

لا يوجد لدي أدنى شك في أن الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات كان يرمي من خلف موافقته هذه إلى البناء عليها وصولًا إلى الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ، لكن الرغبة شيء و الفعل على أرض الواقع شيء آخر ، فقد إرتكبت القيادة الفلسطينية عقب البدء بتنفيذ أوسلو أخطاء قاتلة ، أضافت إلى عيوب الاتفاق و إجحافه بتكبيل السلطة الناشئة بإتفاقيات إقتصادية مجحفة مثل إتفاقية باريس و التي كبلت يدي السلطة حتى يومنا هذا و لم تشر إلى وقف الاستيطان أو إطلاق سراح الاسرى الفلسطينيين و ترك أمور أساسية للمرحلة النهائية ، و لكن الأكثر خطورة من هذا كله البدء في بناء مؤسسات دولة و تمدد و تضخم الجهاز البيروقراطي حيث لم تتعلم على ما يبدو هذه القيادة من التجارب الماضية لمنظمة التحرير و تضخم مؤسساتها و ترهلها إعتماداً على أموال الخليج . كان يتوجب على القيادة الفلسطينية البقاء في خندق المقاوم و بناء تشكيلاتها على هذا الاساس حتى يتم إستكمال التحرر الوطني.

و لا بد أن أذكر في هذا المجال بالتجربة المصرية بعد كامب ديڤيد حيث كان هناك إصرار من قبل الادارة الاميركية على الحكومة المصرية للقيام بعمليات الخصخصة و السوق المفتوح للحيلولة في المستقبل دون بناء إقتصاد مقاوم في حال دعت الضرورة إلى ذلك ، لكي يتم ضمان خروج مصر إلى الابد من دائرة أي حرب محتملة مع إسرائيل.

و بعد إغتيال الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات و تولي الرئيس عباس تضخمت مؤسسات الدولة أكثر فأكثر رغم أن الآمال بالوصول إلى الدولة من خلال التفاوض بدأت تتلاشى أكثر فأكثر ، مما يعني إعتماداً متزايداً على الدعم الخارجي المشروط سواء من الخليج أو من الادارة الاميركية أو حتى أوروبا فلكل شيء ثمنه. و الادهى من ذلك أن كل هذه الاموال خاضعة لموافقة إسرائيلية بناء على الاتفاقية الاقتصادية ، بمعنى أنه في حال قررت إسرائيل وقف التمويل فإنه لن يكون لدى السلطة تقريباً أي دخل يذكر مما يعني بالضرورة إنهيارها و هذا ما سيحصل في حال أصبحت غير ذي جدوى لإسرائيل. المضحك المبكي أن حركة حماس إنجرت و بسهولة إلى نفس المربع و قررت إقامة سلطتها التي تخضع لنفس الشروط رغم عدم وجود إتفاقيات مكتوبة.

ليس ذلك فحسب بل تم تطوير الهجوم من قبل الادارات الاميركية و الحكومات الاسرائيلية لإتمام ما بدأ العمل به في العقد الاخير من القرن العشرين على الصعيد العربي من خلال سياسة ( الفوضى الخلاقة) و الشرق الاوسط الجديد الذي و إن بمسميات شتى أوصل العالم العربي إلى كارثة محققة ، و جعل السمة العامة لكل الدول العربية سمة الدفاع عن النفس من خطر خارجي أو من خطر داخلي ، بكلمة أخرى تم شل الفعل العربي كلياً.

من هنا بالذات أتت صفقة القرن ، و من هنا أتى هذا الصلف و التحدي للقانون الدولي بشكل لم يسبق له مثيل ، لأن هذه الصفقة وليدة واقع قائم ، و لأن العالم مقبل على تغييرات عميقة أخرى فقد إرتأى واضعوها إستغلال الفرصة المتاحة قبل أن تسقط الكرة من أيديهم.

تبدو الصورة قاتمة و لكن مؤشرات التغيير تلوح في الافق فإذا ما تعلمنا من أخطاءنا و تجاوزناها فإن المستقبل سيكون أفضل ، خسارة المعركة لا يعني الهزيمة إلا إذا أعلنت إستسلامك.