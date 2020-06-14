إغلاق محكمة الخليل بعد ثبوت إصابة قاضٍ بفيروس كورونا

وطن: أعلن مجلس القضاء الأعلى الانتقالي، مساء الأحد، أنه سيتم غدا الاثنين إغلاق محكمة الخليل بأمر من محافظ الخليل ومديرية صحة الخليل، وتجرى الفحوصات للعاملين في المحكمة.

ويأتي قرار الإغلاق بعد ثبوت إصابة أحد القضاة في دائرة التفتيش القضائي، بفايروس كورونا.

وأوضح المجلس أن القاضي المصاب كان قد زار محكمتي الخليل وبيت لحم أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس من الأسبوع الماضي.

منوهاً إلى أن المجلس حالياً في انتظار تعليمات وزارة الصحة بخصوص محكمة بيت لحم.

المصدر: المركز الإعلامي القضائي مجلس القضاء الأعلى الفلسطيني