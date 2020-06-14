حاكم كندا للرئيس عباس: خصصت بلادنا تمويلاً لمساعدة الفئات الأكثر ضعفاً بمجتمعاتكم

وطن: تلقى الرئيس محمود عباس، برقية شكر جوابية من الحاكم العام لكندا، جولي باييت، ردا على تعزية الرئيس بضحايا اطلاق النار في كندا.

وقالت حاكم كندا في البرقية: "أود باسم الكنديين كافة أن أتقدم بكلمات تشجيع للشعب الفلسطيني الذي يواجه العديد من التحديات التي سببتها جائحة كوفيد -19، ولكن يوجد أمل، وقد شجعت كندا الالتزام العالمي بمواجهة هذه المحنة وجها لوجه".

وتابعت: "ومن هذا المنطلق، تفخر كندا بدعم الجهود الإنسانية الدولية، بما في ذلك توفير التمويل من خلال الأمم المتحدة لمساعدة الفلسطينيين والتدابير الوقائية، إضافة الى ذلك، خصصت بلادنا مؤخرا تمويلا لمساعدة الفئات الأكثر ضعفا في مجتمعاتكم للوصول الى الخدمات الغذائية والرعاية الصحية والمياه والصرف الصحي".

وأضافت باييت، "إن هذا وضع معقد وغير مسبوق، لكنني على ثقة تامة بأن العلم سيوفر الحلول، وأننا سويا سنتغلب على هذا الخصم غير المرئي، اتمنى لكم التوفيق بينما تستمرون في محاربة الفيروس".