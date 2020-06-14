السعودية تزيل اسم السلطان العثمانى سليمان القانونى من شوارعها

وطن: بالتزامن مع الخلافات وتوتر العلاقات بين السعودية وتركيا، أزالت أمانة منطقة الرياض بالمملكة العربية السعودية من أحد شوارع العاصمة، اسم السلطان العثمانى سليمان القانونى.

ولفتت وسائل إعلام سعودية، إلى أن أمانة العاصمة أزالت اسم السلطان سليمان القانونى من أحد الشوارع، دون أن توضح ما هو الاسم الجديد الذى اختارته كبديل له، فى الوقت الذى لم تقم فيه الأمانة بمدينة الرياض بالإعلان عن خطوتها وقرارها بتغيير اسم الشارع، لكن مدونين سعوديين، تداولوا صورا لعمال يقومون بإنزال اللافتة من عمود إنارة فى الشارع على مواقع التواصل الاجتماعى.

والسلطان سليمان القانونى، هو عاشر السلاطين العثمانيين، وخليفة المسلمين الثمانون، وثانى من حمل لقب "أمير المؤمنين" من آل عثمان، ولد فى 6 نوفمبر 1494، بمدينة طرابزون التركية، ورحل فى 7 سبتمبر 1566، بمدينة سيكتوار فى المجر.

وتتعالى أصوات كثيرة تدعو لإعادة كتابة تاريخ العثمانيين في المنطقة باعتباره "غزواً واحتلالاً"، وهو ما حدث بالفعل في السعودية من خلال التغيير الجذري الذي شهدته مناهجها الدراسية مؤخراً، ووصف الدولة العثمانية بأنها "غازية" بعد أن كانت تُطلق عليها دولة "الخلافة العثمانية"، بحسب ما ذكرت صحيفة "أحوال" التركية.