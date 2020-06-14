132 حالة وفاة و1976 اصابة في صفوف الجالية الفلسطينية بالعالم

وطن: قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا للمواطن رائد فؤاد صلاح، في الأربعينيات من العمر بمدينة شيكاغو، ليرتفع عدد الوفيات الى 59، وتسجيل 3 إصابات جديدة ليرتفع عدد الإصابات الى 843 بصقوق الجاية في الولايات المتحدة.

وأوضحت أن حالات الوفاة ارتفعت في صفوف جالياتنا في مختلف دول العالم إلى 132حالة وفاة، و1976اصابة، و1169حالة تعاف.

وأكدت سفارة دولة فلسطين لدى تشيلي تعافي جميع الحالات المصابة في صفوف الجالية التي بلغ عددها 18، بعد تسجيل 12 حالة تعافي جديدة، فيما سجلت سابقا حالة وفاة واحدة.

وتواصل سفارة دولة فلسطين لدى موريتانيا متابعة اوضاع الجالية والمصابين، مؤكدة تعافي حالتين جديدتين، واحدة لطالب يدرس الطب.

وتواصل سفارة دولة فلسطين والقنصلية العامة لدى المملكة العربية السعودية متابعة أوضاع الجالية والطلبة والعالقين، مؤكدة تعافي 5 حالات جديدة ليرتفع عدد المتعافين الى 12.

وبينت أن حالة من حالتي الوفاة اللتين أعلن عنهما على أحد المواقع الاخبارية لمهندسين فلسطينيين في السعودية لم تكن بسبب فيروس كورونا، وفقا للتقرير الطبي الرسمي للوفاة، في حين أن نتائج فحوصات حالة الوفاة الثانية لم تظهر بعد، وهي تعمل على متابعتها مع جهات الاختصاص في المملكة العربية السعودية.

وأكدت بعثة فلسطين لدى مملكة النرويج، أنه لم يتم تسجيل أية إصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف أبناء الجالية، وأنها تتابع أوضاع (10) عالقين في مملكة النرويج وآيسلندا بانتظار التنسيق لهم ليتمكنوا من العودة الى ارض الوطن.

وتتابع سفارة دولة فلسطين لدى بنغلادش اوضاع الجالية والطلبة الصحية والمعيشية، للاطمئنان على اوضاعهم وتقديم يد العون للمحتاجين منهم، وقامت بمساعدات نقدية بسيطة وضرورية ومساعدات عينية وطرود غذائية ضمن امكانياتها المتواضعة، وتتابع وبالتعاون مع الاتحاد العام لطلبة فلسطين اوضاع اربعة طلبة منهم يدرسون الطب ويعانون من ضائقة مالية ومعيشية صعبة جدا، كما تتابع قضية تمديد أو تجديد جوازات سفرهم.

وطمأنت سفيرة دولة فلسطين لدى دول حوض الكاريبي، بعدم وجود اية إصابة في صفوف الجالية، وتتواصل مع رؤساء الجاليات ورؤساء الوزراء في تلك الدول لضمان اعلى تنسيق فيما يتعلق باحتياجات المواطنين

وباشرت سفارة دولة فلسطين لدى باكستان العمل في مقر السفارة، بعد اصدار الحكومة الباكستانية تعليمات البدء برفع اجراءات التشديد والحظر بشكل تدريجي، وتعمل السفارة بنسبة 50%، وتم تقليص ساعات العمل المعتاد لدوام الكادر الدبلوماسي او المحلي، مع تطبيق كافة معايير السلامة لإجراءات الدخول لحرم السفارة للموظفين والمراجعين.

وتتابع السفارة عملها اليومي مع كافة الجهات الحكومية الرسمية او السفارات الأخرى عبر البريد الالكتروني، مشيرة إلى أن كافة أبناء الجالية والطلبة المدنيين والعسكريين بخير وسلامة ولا يوجد اية اصابات بفيروس كورونا بين صفوفهم.