إعلام عبري: جولة لرئيس الموساد في العالم العربي للترويج لمخطط الضم

وطن: ذكرت هيئة البث الإسرائيلية ("كان")، مساء اليوم، الأحد، أن رئيس الموساد، يوسي كوهين، يستعد لإجراء جولة خارجية يزور خلالها دولا عربية، في محاولة للترويج لمخطط الضم الذي تعتزم الحكومة الإسرائيلية تنفيذه في الضفة الغربية المحتلة.

وبحسب مراسل الشؤون العسكرية للقناة، فإن رئيس الموساد سيجري محادثات مع رؤساء وزعماء دول عربية في المنطقة خلال الأسابيع المقبلة.

وأضاف أن ذلك يأتي بهدف استماع رئيس الجهاز الإسرائيلي للاستخبارات والمهام الخاصة، موقف هذه الدول من الضم والاطلاع على المخططات التي أعدتها للرد على المخطط الإسرائيلي.

وفي وقت سابق، زعمت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية والمقربة من نتنياهو بان زعماء عرب ابلغوا الرئيس عباس بأن مخطط الضم سيتم تطبيقه بالضفة الغربية، على مراحل وبشكل تدريجي.