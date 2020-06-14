كورونا عالمياً: عدد الإصابات يتخطى 7.83 مليون وحالات الوفاة بلغت 429881

وطن: تخطى عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم أكثر من 7.83 مليون شخص، فيما توفي 429881 جراء الإصابة بالمرض، بحسب إحصاء لوكالة "رويترز" نشر اليوم الأحد.

وشملت حالات الإصابة أكثر من 210 دول ومناطق في أنحاء العالم منذ ظهور الفيروس في الصين في ديسمبر عام 2019.

وما زالت الولايات المتحدة تتصدر القائمة على مستوى العالم من حيث عدد الإصابات والوفيات بمرض "كوفيد-19" حيث بلغت الإصابات 2 مليون و82 ألفا و162 حالة والوفيات 115216.

وحلت البرازيل ثانية في عدد الوفيات الذي بلغ 42720 في حين بلغت الإصابات 850514 شخصا.

وجاءت بريطانيا في المرتبة الثالثة بـ 41698 وفاة بـ"كوفيد 19" و295889 حالة إصابة.