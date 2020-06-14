الخارجية تبدأ حملة "عودة الأحباب" لإعادة العالقين

وطن: أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين عن البدء بـ "حملة عودة الأحباب" واستقبال العالقين من مواطنين وطلبة في عديد الدول، حيث ستبدأ باستقبال الطائرات التي تقل عددا من العالقين الفلسطينيين من مصر، وذلك يوم الاحد الموافق 21/06/2020، ويوم الاثنين الموافق 22/06/2020.

وأضافت الخارجية في بيان وصل وطن: سيتم استقبال طائرة يومياً تقل كل منهما 160 مسافراً، كدفعة اولى من العالقين في مصر، وذلك بناء على قرار اخوي اتخذته المملكة الاردنية الهاشمية الشقيقة بفتح اجوائها ومطاراتها وحدودها لاجلاء العالقين الفلسطينيين من طلبة ومواطنين، بعد ان استكملت السلطات الاردنية المختصة جميع الموافقات والترتيبات الفنية واللوجستية بما يضمن وصولاً صحياً وآمناً للعالقين والسلامة للبلدين الشقيقين، وعلى ان يتم نقل المسافرين مباشرة من مطار الملكة علياء الدولي الى الجسر ومن ثم الى ارض الوطن، حيث سيتم استقبالهم من قبل هيئة المعابر والحدود ليخضعوا بعد ذلك للبروتوكول الصحي المعتمد من وزارة الصحة.

وأكدت انه وفي القريب العاجل سيتم استقبال طائرتين تقلان عددا من العالقين من المواطنين والطلبة في تركيا.

وأكدت الوزارة وبالاتفاق مع الأردن أن مسيرة اجلاء العالقين الفلسطينيين قد بدأت بالفعل من مصر وتليها تركيا، وستستمر من خلال تسيير عديد الرحلات لاجلاء جميع الطلبة والمواطنين الفلسطينيين العالقين في الدول بشكل منتظم، وهو ما سيتم الاعلان عنه تباعاً وكلٌ في حينه، بما في ذلك الاتفاق ايضاً على القيام بعمليات اجلاء مشتركة من بعض الدول.