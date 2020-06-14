شاهد | الناطق باسم الحكومة: سنُعلن عن موعد الرواتب حال توفرها ونراهن على صبر الموظفين

رام الله-وطن: قال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، إنه في حال توفرت المبالغ التي تمكن وزارة المالية من دفع رواتب الموظفين ستُعلن عن ذلك.

وأضاف ملحم، خلال مؤتمر صحفي، مساء الأحد: "نحن في معركة وبالمعركة يسقط ضحايا، الموظفين شركاء في المغارم والغنائم، والحكومة لن تتردد في تصفير كل الديون عليها".

وتابع "مررنا بأزمات واستطعنا الخروج بسلام وأعدكم أننا سنجتاز هذه الأزمة بسلام، وهذه المعركة معركة دفاع عن الهوية الوطنية والوجود الفلسطيني، والقيادة لا تخضع لا للذهب ولا للسيف".

وأكمل "هناك وعود كثيرة وتهديدات بالعواقب التي يمكن أن تترتب على الرد الفلسطيني لصفقة القرن المشئومة، والرئيس عباس يقف بقوة وصبر جميل".

وتابع: "لا مقايضة على الوطن بالمال ونراهن على صبركم وتفهمكم وشجاعتكم ومساندتكم للحكومة وللقيادة في هذه المعركة التي نخوضها".

وفي سياق آخر، أكد ملحم خلال مؤتمر صحفي، أن الحكومة ستبدأ بإجلاء الفوج الأول من العالقين في مصر ابتداءً من 21 و 22 من الشهر الحالي والبالغ عددهم 1600 مواطن على متن الطائرات المصرية.

مضيفاً، أنه سيتم إجلاء 6500 فلسطيني عالق في مختلف دول العالم، عبر الطائرات الملكية في الأردن.

في شأن أخر. دعا محلم إلى ضرورة ارتداء الكمامات، مؤكدا أنه سيتم إلزام الموظفين بارتداء الكمامات تجنبا للإصابة بفيروس كورونا.