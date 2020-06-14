هيئة الأسرى: الاحتلال يعيد الأسير معمر الصباح لسجن النقب

وطن: قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، مساء يوم الأحد، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية قامت اليوم بإعادة الأسير معمر الصباح الى سجن النقب، وكان يرقد في مستشفى سوروكا في بئر السبع منذ عدة ايام، نتيجة تدهور مفاجئ لحالته الصحية.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن أطباء المشفى أفادوا باستقرار الحالة الصحية للأسير الصباح، بعد أن مكث لأيام في غرفة العناية المركزة بمشفى سوروكا، حيث كان يعاني من التهابات حادة ومشاكل بالرئة، ونتيجة لذلك تم وضعه بشكل فوري تحت اجهزة التنفس والتخدير عند نقله قبل 10 أيام.

والأسير الصباح (41 عامًا) من مدينة جنين كان قد دخل بداية العام الجاري عامه الثامن عشر على التوالي في سجون الاحتلال.