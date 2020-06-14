تسجيل 8 إصابات بفيروس كورونا في الاردن

وطن: أعلن وزير الصحة الأردني سعد جابر، اليوم الاحد، عن تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليصل إجمالي الإصابات المؤكد إصابتها في المملكة إلى 961 إصابة.

وأوضح جابر خلال مؤتمر صحفي في رئاسة الوزراء، أن الإصابات توزعت على إصابة واحدة لشخص قادم من اليمن، و6 مخالطين لمصاب في لواء الرمثا، وحالة واحدة في محافظة البلقاء.

وأعلن عن تسجيل 4 حالات شفاء في مستشفى الأمير حمزة؛ ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 682، فيما يخضع للعلاج 139 مصابا في المستشفيات المعتمدة، مشيرا إلى الحصول على 8607 عينات جديدة لفحص الكشف عن فيروس كورونا المستجد؛ ليصل مجموع العينات المخبرية التراكمية إلى 275480 فحصاً.

بدوره، قال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة: إنه سيتمّ تفعيل أمر الدفاع الذي يفرض عقوبات على كل منشأة لا يلتزم العاملون فيها أو مرتادوها بارتداء الكمامات أو القيام بممارسات من شأنها تعريض صحّة المواطنين وسلامتهم للخطر.