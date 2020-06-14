دولة الاحتلال تبدأ في بناء مستوطنة " ترامب " بمرتفعات الجولان السوري المحتل

وطن: بدأت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، ببناء مستوطنة جديدة تحمل اسم الرئيس الأمريكي، على مرتفعات الجولان السورية المحتلة.

وقال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، في بداية الاجتماع الأسبوعي للحكومة "سنبدأ اليوم في الخطوات العملية لبناء "رامات ترامب" في مرتفعات الجولان".

يذكر أن "رامات ترامب " بالعبرية تعني مرتفعات ترامب.

وأفادت صحيفة جيروزاليم بوست العبرية بأن الحكومة تعتزم الموافقة على الميزانية المبدئية بقيمة 8 ملايين شيكل إسرائيلي (3ر2 مليون دولار) لإقامة المستوطنة.

ومن المنتظر أن يعيش في هذه المستوطنة 120 عائلة للمستوطنين.

واستولت دولة الاحتلال على مرتفعات الجولات السورية في عدوان عام 1967 وضمتها إليها في عام 1981، في خطوة لا يعترف بها المجتمع الدولي.