صحيفة بريطانية: تراجع الحضور الأمريكي في أوروبا مقابل التقدم الروسي والصيني في العالم

وطن: نشرت صحيفة "الصنداي تايمز" البريطانية، مقالة لماثيو كامبل تتناول "تراجع الحضور الأمريكي في أوروبا مقابل التقدم الروسي والصيني في العالم".

ويتحدث الكاتب عن خطة ترامب لسحب 9500 جندي أمريكي من ألمانيا.

ويشير إلى أنه "ليس من المستغرب أن خطة الرئيس دونالد ترامب لسحب 9500 منهم (قوات أمريكية في ألمانيا) بحلول سبتمبر/أيلول من هذا العام، أحدثت هزات أشبه بالزلزالية في عواصم أوروبية".

وينقل الكاتب عن كلاين بروكهوف، نائب رئيس صندوق مارشال الألماني، مخاوفه من أن يشجع سحب القوات الأمريكية من أوروبا الكرملين.

وقال إنه لا يفهم موقف أمريكا تجاه روسيا.

ليس من المستغرب أن خطة الرئيس دونالد ترامب لسحب 9500 من القوات الأمريكية من ألمانيا بحلول سبتمبر/أيلول، أحدثت هزات أشبه بالزلزالية في عواصم أوروبية

وقد أثار الخلاف المتزايد داخل حلف شمال الأطلسي "الناتو" تكهنات بأنه قد يصل الآن إلى نهاية الطريق، بينما هدد ترامب بالانسحاب منه إذا أعيد انتخابه في نوفمبر/تشرين الثاني بسبب أحد السيناريوهات التي تم بحثها كثيراً، وفق الكاتب.

ونقل عن كارين فون هيبل، مديرة المعهد الملكي للخدمات المتحدة "أي أي إس إس" قولها إنه إذا تم انتخاب المرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكي جو بايدن فإنه "لن تكون عودة إلى العمل كالمعتاد"، وبدلاً من ذلك، يبدو أنّ التحول في مركز الجاذبية الاستراتيجي من أوروبا الغربية إلى الشرق الأقصى أمر مرجح.