محافظ الخليل يكشف حقيقة القوائم والأسماء المتداولة لمتهمين بتسريب عقارات للمستوطنين

وطن: أصدر محافظ الخليل، جبرين البكري، يوم الأحد، تصريحا صحفياً حول القوائم والأسماء المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي لمتهمين بتسريب أراضٍ وعقارات للمستوطنين.

وقال محافظ الخليل في تصريح عبر الصفحة الرسمية للمحافظة على موقع "فيسبوك": لوحظ مؤخرا تداول بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي اسماء وقوائم متهمة بتسريب وبيع أراضي وعقارات للمستوطنين، في الضفة الغربية ومحافظة الخليل قيل أنها من مصادر صحفية إسرائيلية".

وأضاف البكري: "نهيب بالمواطنين الكرام عدم التعاطي مع أية قوائم مصدرها جهات مشبوهة تسعى إلى ضرب النسيج الاجتماعي لإشغال الشارع بقضايا مشبوهة تبعد المواطنين عن معركة القيادة السياسية بمواجهة صفقة القرن ومؤامرة الضم".

وأكد أن "هذه الإشاعات تهدف لإبعاد الناس عن قضية سرقة حكومة الإحتلال للأرض الفلسطينية، وضرب المصلحة الوطنية التي تشهد تلاحمًا غير مسبوق، بين المواطنين والحكومة الفلسطينية"، مشيرا إلى أن "هذا الأمر يزعج سلطات الإحتلال مما دفع الطابور الخامس إلى خلق حالة من البلبلة بين صفوف المواطنين".

وأوضح البكري، انه تم الإيعاز للأجهزة الأمنية بمتابعة مصدر هذه الإشاعات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد مثيريها، مؤكدًا أنه في حال توفرت معلومات عن أي شخص قام بتسريب اي أرض او عقار، سيتم ملاحقته، واعتقاله، وتقديمه للقضاء، وإنزال أقصى العقوبات بحقه.