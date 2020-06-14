روسيا تسجل 8835 حالة إصابة جديدة بكورونا في يوم واحد

وطن: سجلت روسيا 8835 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا اليوم الأحد، بزيادة 7 .1% خلال 24 ساعة، وفقا لبيانات مركز الاستجابة للفيروس التابع للحكومة الروسية.

ونقلت وكالة “بلومبرج” للأنباء عن البيانات أن موسكو وحدها سجلت 1477 حالة إصابة جديدة ، وهو ما يمثل 17% من إجمالي الحالات المسجلة في البلاد.

وارتفع بذلك إجمالي الحالات المسجلة في روسيا حتى الآن إلى 528 ألفا و964 حالة.

وسجلت روسيا تعافي 5409 أشخاص من المصابين خلال يوم واحد، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين إلى 280 ألفا و50 شخصا.

وتوفي 119 شخصا في اليوم نفسه، ليرتفع إجمالي الوفيات المرتبطة بالفيروس في روسيا حتى الآن إلى 6948 حالة.

وأشارت البيانات إلى أن 2ر36% من الحالات الجديدة بدون أعراض.