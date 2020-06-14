هكذا يتحضر جيش الاحتلال والشاباك لتنفيذ مخطط "الضم"

وطن: كشفت القناة العبرية الـ "12" عن وثيقة سرية جرى بحثها من قبل أجهزة أمن الاحتلال استعدادًا للضم المقرر في الأول من شهر تموز/ يوليو المقبل.

ويقول جيش الاحتلال إن وثيقة سرية بعنوان "التدابير الإسرائيلية" لمنع التدهور والتحضير لتصعيد محتمل على مختلف الجبهات جرى بحثها.

ووفقا للقناة العبرية ففي الأسبوع الماضي، جرت مناقشة وثيقة مشتركة بين الجيش و"الإدارة المدنية" والشاباك، تتضمن عرضًا لجميع السيناريوهات المحتملة بدءا من الحفاظ على الوضع الراهن إلى توقع اندلاع موجة من المواجهات وصولا إلى هجمات فردية تتدحرج إلى انتفاضة شاملة.

كما تطرقت الوثيقة إلى تأثير الضم على غزة والأردن، "كيف سيرد الملك عبد الله (وقف اتفاقية الغاز، وخفض التنسيق الأمني) وما إذا كانت حماس ستنضم أيضا إلى دائرة المواجهة من خلال تنفيذ عمليات وإطلاق النار في الجنوب إلى محاولة السيطرة على الضفة الغربية".

وحذر مسؤولون في جيش الاحتلال من أن "ضم أجزاء من الضفة الغربية سيقوض جهود التسوية مع حركة حماس في القطاع وسيؤدي إلى تفجير الوضع الأمني في غزة".

ويعتقد المسؤولون أن احتمال التصعيد في قطاع غزة أعلى منه في الضفة الغربية نظرا لوجود فصائل حماس والجهاد الإسلامي هناك.

كما تضمن النقاش قرارات بعدد ألوية جيش الاحتلال التي سيتم إرسالها إلى الضفة الغربية وغزة اعتمادا على شدة الأحداث.

وقالت القناة العبرية إن "الجيش الإسرائيلي يتسلح بكميات كبيرة بأسلحة مخصصة مثل وسائل تفريق المظاهرات ووسائل غير قاتلة مثل قنابل الغاز والرصاص المطاطي".

وأشارت القناة العبرية إلى أنه لا أحد لديه أي فكرة عن خطة الضم وكيف ستسير وفق خطة ترمب، فالجيش لا يعرف ما يجري، مضيفة بأنه" لم تُعرض على أحد حتى الآن خريطة ولا مواعيد نهائية للقرار، وبالتالي يتم إعداد مجموعة كبيرة جدًا من الخيارات".