كورونا حول العالم: الإصابات تقترب من 8 ملايين

وطن: في الوقت الذي رفعت معظم الدول حول العالم الحجر الصحي وبدأت الحياة تعود إلى طبيعتها ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد لتقترب من 8 ملايين في 196 بلدا ومنطقة منذ بدء تفشي الوباء، بينما الوفيات 430 ألفا، فيما تماثل للشفاء من الفيروس 3.7 ملايين.

وأحصيت بالـ24 ساعة الأخيرة 4523 وفاة جديدة و136,525 إصابة إضافية في العالم. والدول التي سجلت أكبر عدد من الوفيات الجديدة هي الولايات المتحدة 734وفاة والبرازيل 909، والمكسيك 504.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن الأميركيتين تتحملان العبء الأكبر لوباء فيروس كورونا على مستوى العالم في الوقت الحالي، حيث توجد في أميركا الشمالية والجنوبية أربع من الدول العشر الأكثر تضررا بالجائحة.

وأعادت الصين فرض الحجر الصحي مجددا على العديد من أحياء العاصمة بكين بعد ظهور إصابات جديدة بفيروس كورونا الجديد.

وسجلت الصين، اليوم الأحد، 57 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في حصيلة يومية هي الأعلى منذ نيسان/أبريل، في وقت تتزايد المخاوف من موجة ثانية للفيروس.

وسجلت الولايات المتحدة 734 وفاة إضافيّة جراء فيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات الناجمة عن الوباء في هذا البلد إلى 115,347 حسب حصيلة أعدّتها جامعة جونز هوبكنز.

وأظهرت بيانات الجامعة أن الولايات المتحدة هي البلد الأكثر تضرراً من حيث عدد الوفيات وكذلك الإصابات 2,071,782.

وما زالت الولايات المتحدة تسجل أكثر من 20 ألف إصابة جديدة بالفيروس يوميا، وهي تجد صعوبة في خفض هذا الرقم.