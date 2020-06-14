قصف قاعدة التاجي الامريكية في العراق

وطن: استهدف هجوم صاروخي، مساء السبت ، قاعدة التاجي الجوية في العراق والتي تضم قوات من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، وهو ثالث هجوم خلال أسبوع يُشن على جنود أو دبلوماسيين أمريكيين، وذلك بحسب ما ذكرته قوات الأمن العراقية، ومسؤول في التحالف العسكري.

قوات الأمن العراقية قالت إن "الصواريخ التي أطلِقت من شمال بغداد لم تلحق أضراراً بقاعدة التاجي"، في حين أوضح مسؤول بالتحالف العسكري أن المقذوفات سقطت خارج الجزء الذي تتمركز فيه قوات التحالف، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.

وسقط صاروخان، مساء الإثنين والأربعاء الماضيين؛ واحد قرب مطار بغداد الدولي، حيث يتمركز جنود أمريكيون، وآخر في المنطقة الخضراء حيث مقر السفارة الأمريكية.

لكن لم تتبنّ أيّ جهةٍ أياً من الهجمات الصاروخية على المصالح الأمريكية، إلا أن واشنطن تتهم الفصائل العراقية المسلّحة الموالية لإيران بالمسؤولية عن هذه الهجمات.

يأتي الهجوم الصاروخي الجديد على قاعدة التاجي، بعد يومين من إعلان الحكومتين الأمريكية والعراقية في بيان مشترك عقب انطلاق "حوارهما الاستراتيجي"، أن الولايات المتحدة "ستُواصل تقليص" وجودها العسكري في العراق "خلال الأشهر المقبلة".

أضاف البيان أن "الولايات المتحدة كرّرت أنّها لا تسعى ولا تطلب قواعد دائمة أو وجوداً عسكريّاً دائمًا بالعراق"، في حين تعهدت بغداد في المقابل بحماية القواعد التي تضم قوات أمريكية.