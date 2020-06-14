لأول مرة.. "ناسا" تعيّن امرأة في منصب مهم جدا

وطن: أعلنت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا"، كاثي ليدرز كمديرة للرحلات المأهولة إلى الفضاء، لتصبح بذلك أول امرأة تتولى هذا المنصب.

وستخلف كاثي ليدرز التي تتمتع بخبرة تمتد لـ28 عاما في "ناسا"، دوغ لوفيرو، الذي استقال من منصبه على نحو غير متوقع الشهر الماضي، مرجعا قراره لـ"خطأ" ارتكبه في وقت سابق من العام الجاري، حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الأميركية.

ويأتي تعيين ليدرز في هذا المنصب المهم بـوكالة الفضاء الأميركية بعد أن أمضت سبع سنوات في قيادة برنامج الرحلات التجارية التابع لناسا والذي تتعاون فيه الوكالة مع القطاع الخاص، وتكلل بالنجاح مع إطلاق "سبيس إكس" رائدي فضاء لمحطة الفضاء الدولية في مايو الماضي.

كذلك عملت ليدرز منذ سنوات على برنامج التجارب الصعب الذي شهد إخفاقات على صعيد المركبات التي طورتها "سبيس إكس" و"بوينغ"، للتحقق من أنها ستكون آمنة.

وستشرف ليدرز في منصبها الجديد على برنامج "أرتيميس"، والذي كشفت عنه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في العام الماضي، ويهدف لإيصال رواد فضاء إلى القمر بحلول 2024.

وتعليقا على تعيين ليدرز قال رئيس "ناسا" جيم برايدنستاين في بيان: "تتمتع كاثي بخبرة وشغف استثنائيين نحتاجهما في إطار برنامج أرتيميس، مع هدف إنزال أول امرأة ورجل على القمر بحلول عام 2024".