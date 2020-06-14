اجواء غائمة جزئيًا ومعتدلة

رام الله- وطن: توقعت دائرة الارصاد الجوية بأن يكون الجو اليوم الاحد، غائماً جزئياً إلى صاف ومعتدلاً في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وهذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف باردا نسبيا إلى بارد في المناطق الجبلية ومعتدلا في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا الاثنين، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف ومعتدلاً في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

والثلاثاء، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف وحارا نسبيا إلى حار، حيث يطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

والأربعاء، يكون الجو صافياً بوجه عام وحاراً إلى شديد الحرارة، حيث يطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام 5 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .