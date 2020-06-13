صحة الاحتلال: 177 إصابة جديدة بكورونا

وطن: أعلنت وزارة الصحة التابعة للاحتلال، مساء السبت، عن تسجيل 177 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع الحصيلة الإجمالية للمصابين إلى 18972 من بينهم 300 حالة وفاة.

وأظهرت الحصيلة المسائية حول مٌستجدات كورونا، أن عدد الإصابات النشطة ارتفع إلى 3315 مريضًا، في زيادة بلغت 84 إصابة عن الحصيلة الأخيرة.

وعن حالة المرضى، بيّنت المعطيات الرسمية أن الحالة الصحية لـ45 مصابا وصفت بالمتوسطة، في حين بقي عدد الحالات الخطيرة مستقر على 35 مريضا، تم وصل 26 منهم بجهاز التنفس الاصطناعي.