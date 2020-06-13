تبيّن إصابة 3 من حراس الأمن في مقر نتنياهو بفيروس كورونا

وطن: أعلنت دولة الاحتلال، إصابة ثلاثة من حراس الأمن، في المنزل الرسمي لبنيامين نتنياهو، بفيروس كورونا.

وجاء في بيان لرئاسة حكومة الاحتلال، السبت: "كجزء من الفحوصات، تبين إصابة ثلاثة من حراس الأمن، المسؤولين عن المحافظة على محيط منزل رئيس الحكومة الرسمي بكورونا. وتم إجراء فحص وبائي واختبارات، لجميع أفراد الأمن في المنطقة، وتبين أنهم في وضع جيد".

وبحسب البيان، فإنّ الحراس كانوا على الدوام منواجدين في مراكز الحراسة ونقاط التفتيش خارج المنزل، ولذا فإنه لم يُطلب من نتنياهو الخضوع لأي قيود أو إجراءات.