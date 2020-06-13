دولة الاحتلال تخشى تراجع ترامب عن دعمه للضم

وطن: عبّر سياسيون في دولة الاحتلال أنه إذا تراجع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عن موقفه بشأن مسألة ضم مناطق في الضفة الغربية إلى سيادتها، فإن ذلك "سيكون مشكلة". حسب قناة " i24" الإسرائيلية.

وقال الوزير الليكودي تساحي هنغبي يوم السبت، إن "السيادة الإسرائيلية ستُفرض على المناطق التي تحظى بإجماع الإسرائيليين".

وكانت تقارير صحفية قد تحدثت مؤخرا، عن أن ترامب يشترط على نتنياهو الضم، بأن يكون هناك إجماع على ذلك داخل دولة الاحتلال. وتعارض أحزاب اليسار-الوسط، المُشارِكة بالحكومة وغير المشاركة بها، الضم الإسرائيلي، إلى جانب أوساط من أحزاب اليمين، بما في ذلك المستوطنين.

ورأى هنغبي أنه "تم خلق نافذة من الفرص، يجب تحقيقها". وأعرب هنغبي عن أمله في أن "يكون أعضاء من 'كحول لفان'، أو جزء منه، شركاء بعملية فرض السيادة". و"كحول لفان" هو ثاني أكبر أحزاب حكومة الوحدة، وأكبر أحزاب معسكر اليسار-الوسط.

ويؤيد المستوطنون الضم بشدة، ولكنهم يعارضونه إذا "أسفر عن إقامة دولة فلسطينية"، بل ويطلقون عليه "مقترحا معسولا يحتوي على سم".

والسبب الآخر الذي يعارضون الضم من أجله، هو أن الضم سيُرسّم الحدود، وبالتالي فإن المستوطنات لن يُوسعن مسطحات نفوذهن من الأراضي، في المستقبل. أما اليسار-الوسط، فيعارض الخطوة لأنها "خطوة أحادية الجانب"، وتمس بعلاقات دولة الاحتلال الخارجية، خاصة مع بعض دول عربية.