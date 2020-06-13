جمعية نادي القضاة تطالب بتشكيل "مجلس القضاء الأعلى الدائم" وفقاً لأحكام قانون السلطة القضائية والمبادئ الدستورية

رام الله-وطن: طالبت جمعية نادي القضاة الفلسطينيين، السبت، بإعادة القضاء الفلسطيني إلى الوضع الدستوري والقانوني الطبيعي، وتشكيل مجلس القضاء الأعلى الدائم وفقاً لأحكام قانون السلطة القضائية والمبادئ الدستورية ذات الصلة.

وقالت جمعية نادي القضاة، في بيان عبر صفحتها على فيسبوك، إنها تتابع ما تم تناقله عبر وسائل التواصل الاجتماعي من معلومات تهدف إلى زعزعة الثقة بالقضاء الفلسطيني وشخوصه.

مشددةً على ضرورة وضع حد لما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بالشأن القضائي، والتي يرى النادي أنها مسيئة للقضاة والقضاء وهيبته واستقلاله.

وأكد نادي القضاة على وجوب التقيد بأحكام قانون السلطة القضائية والمبادئ الدستورية بأي إجراء يتخذ بشأن أي من القضاة، وأن لا يتم استخدام تلك الإجراءات كعقوبة مقنّعة.

وفيما يلي نسخة عن البيان: