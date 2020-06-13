هيئة الأسرى تحذر من تدهور الحالة الصحية للأسير نضال زلوم

وطن: قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم السبت، أن الأسير نضال عبد الرازق زلوم (56 عاما) من مدينة رام الله، الذي يعاني من تدهورا في حالته الصحية، في ظل مواصلة ادارة سجون الاحتلال الإسرائيلية تعمد اهمال الأوضاع الصحية للاسرى المرضى.

وأوضحت الهيئة، أن الأسير "زلوم" القابع حاليا في سجن ايشل في بئر السبع، يعاني من الضغط والسكري ودوخة شديدة لدرجة الاغماء، بحيث تتكرر معه بشكل متواصل دون اكتراث ادارة السجون بظروفة الصحية وكبر سنه.

وقالت الهيئة، أن الأسير زلوم، معتقل منذ 18/6/2014م، وهو متزوج، وأب لإبنتين ولم يُسمح لعائلته بزيارته، مشيرتاً إلى أن الأسير كان قد اعتقل عام 1989، وحكم عليه بالسجن لـمؤبدين و30 عامًا، وقد أمضى منها 23 عامًا قبل أن يفرج عنه بموجب صفقة شاليط عام 2011م، ويعتبر من قيادات الحركة الأسيرة.