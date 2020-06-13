روسيا تسجل أكثر من نصف مليون إصابة بـ"كورونا"

وطن: سجلت روسيا 8706 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليتجاوز إجمالي عدد الإصابات 520 ألفا، وهو ثالث أعلى رقم في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل.

وأفاد بيان للمركز الروسي بتسجيل 114 وفاة جديدة بالفيروس التاجي في عموم البلاد، ليصل إجمالي الوفيات إلى 6829 شخصا.

وأضاف البيان، أن 5271 شخصا تماثلوا للشفاء من الفيروس وغادروا المستشفيات خلال اليوم الماضي، ليرتفع إجمالي المتعافين في روسيا إلى 274 ألفا و641 حالة شفاء.

وسجلت روسيا حتى الآن عدد وفيات بلغ 6829 وهو أقل كثيرا من دول تشهد تفشيا كبيرا للمرض بهذا العدد.

من جهة أخرى، نفى الكرملين وجود أي مشكلات في البيانات الرسمية بعد أن قالت منظمة الصحة العالمية إن معدل الوفيات المنخفض في روسيا "عصي على الفهم".

ونشرت هيئة الإحصاء الروسية بيانات تظهر وفاة 2712 مصابا بفيروس كورونا في أبريل، وتم تحديد الفيروس كسبب الوفاة الرئيسي في 1660 منها.

ورفعت إدارة الصحة في العاصمة موسكو قبل أيام من عدد الوفيات المحتسب لشهر مايو مستندة لتغييرات في طرق تحديد سبب الوفاة للمرضى الذين يعانون من مشكلات صحية أخرى.

من جهة أخرى، أعلنت دائرة الصحة البشرية وحماية حقوق المستهلك في روسيا أن إجمالي عدد الاختبارات بشأن كورونا تجاوز الـ14 مليونا و500 ألف.

وكانت روسيا قد أعلنت عن طرح علاج جديد للإصابة بفيروس كورونا تحت اسم أفيفافير، وصلت الشحنات الأولى منه إلى بعض المستشفيات والعيادات في عدد من المدن الروسية.

(سكاي نيوز عربية)