روسيا تنتج لقاحين ضد كورونا في سبتمبر المقبل

وطن: صرحت نائبة رئيس الوزراء الروسي، تاتيانا غوليكوفا، اليوم السبت، أنه من المقرر إنتاج لقاحين من تطوير مركز فيكتور ومعهد باسم "غامالي" في شهر سبتمبر/أيلول المقبل.

وقالت غوليكوفا: "فيما يخص المواعيد... ومتى من المتوقع إنتاج اللقاح في عام 2020... هناك ثلاث مؤسسات رائدة في هذا المجال. بينها المؤسسة الفيدرالية، معهد غامالي، الجميع يعرفه جيدًا، وهو يعمل بالتعاون مع المعهد الثامن والأربعين بوزارة الدفاع الروسية. وستجري التجارب السريرية في معهد غامالي والمعهد الثامن والأربعين لوزارة الدفاع بين شهري يونيو/حزيران وأغسطس/آب 2020... وبناءً على ذلك، فإن الإنتاج الصناعي المفترض سيكون في سبتمبر/أيلول".

وتابعت المسؤولة، أن "باحثي مركز "فيكتور" الحكومي للعلوم سيطلقون لقاحا في نفس الفترة تقريبا، حيث ستبدأ فترة إجراء التجارب السريرية في يونيو/حزيران، ولكنها تشمل سبتمبر/أيلول. ومن ثم سيتم الإنتاج الصناعي".

ويشارك معهد سانت بطرسبرغ لأبحاث اللقاحات والأمصال التابع للوكالة الطبية والبيولوجية الفيدرالية، في تطوير لقاح أيضا، وسيجري التجارب السريرية في الفترة ما بين سبتمبر/أيلول وديسمبر/كانون الأول وبذلك سيتم إطلاق اللقاح في ديسمبر/كانون الأول.

وأصيب أكثر من 7.6 مليون شخص بفيروس كورونا في العالم منذ بداية الوباء، وتوفي حوالي 425 ألف شخص. وحسب البيانات الأخيرة أصيب 520.129 شخص في روسيا، وتعافى 274.641 شخص، وتوفي 6.829.

(سبوتنيك)