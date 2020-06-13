دعوة ليوم غضب مطلع تمّوز لمواجهة مشروع الضم‎

وطن: دعا "تحالف حق العودة إلى فلسطين" في الولايات المتحدة إلى اعتبار مطلع يوليو المقبل يوم غضبٍ شعبيّ لمواجهة مشاريع تصفية القضية الفلسطينية، ومشروع الضم، ودفاعاً عن حق العودة والتحرير.

وطالب التحالف، في نداء عاجل، الجماهير الفلسطينية وأنصار العدالة في الولايات المتحدة وحول العالم بالانضمام إلى الحشد الدولي ليوم الغضب في يوم الأول من تموز/ يوليو لمواجهة الإدارة الأمريكية والمخططات الإسرائيلية لتصفية القضية الفلسطينية.

وأدان التحالف بأشد العبارات مخططات الكيان الرامية إلى سرقة ما يصل إلى 60% من الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة، مُعتبراً أن " خطوة الضم جريمة جديدة تقع في سياق حرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا، واستمراراً لمحاولة منع الشعب الفلسطيني صاحب الأرض من الوصول إلى أراضيه الزراعية الأكثر خصوبة في الضفة، بالإضافة للمياه الجوفية ".

وأضاف أن "إصرار الاحتلال على سرقة المزيد من الأراضي الفلسطينية يستهدف حشر شعبنا في مساحة جغرافية ضيقة، على أقل من 10% من الأرض الواقعة بين نهر الأردن والبحر المتوسط، مما يساهم في السيطرة على مساحة 90% من أراضي فلسطين التاريخية".

وتابع "شعبنا المحاصر سيضطر إلى العيش على قطع أراضي معزولة عن بعضها البعض، محروماً من الوصول إلى موارده الطبيعية الأساسية، مؤكداً ان مشروع التصفية يستهدف حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي هجروا منها".

وكانت "شبكة صامدون" وعدد من الهيئات الفلسطينية دعت في وقت مبكر من الشهر الجاري إلى مظاهرات في رام الله وعدد من المدن الأوروبية والأمريكية يوم 1 تموز ـ يوليو 2020.

وكانت حكومة الاحتلال حدّدت موعد مطلع تموز/ يوليو لتنفيذ خطّتها المتعلّقة بضم أراضٍ فلسطينية في الضفة الغربية والأغوار المحتلة، في تطبيقٍ فعليّ لما تضمّنته الخطة الأمريكية المزعومة للسلام في الشرق الأوسط، والرامية لتصفية القضية الوطنية ونسف الحقوق الفلسطينية، في مقدّمتها حق عودة اللاجئي