حماس تطالب بضرورة إقرار الحقوق الإنسانية والاجتماعية للاجئين في مخيمات لبنان

وطن: التقى وفد من حركة المقاومة الإسلامية حماس، السبت، رئيس الحكومة اللبنانية، حسّان دياب.

وقالت الحركة، إن ممثلها في لبنان أحمد عبد الهادي، التقى دياب، في مكتبه بمركز رئاسة مجلس الوزراء.

وبحث الطرفان "آخر تطورات القضية الفلسطينية، خاصة مخاطر مشروع الضم الذي يسعى الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذه".

قال عبد الهادي، خلال اللقاء "الشعب الفلسطيني سيواجه مشروع الضم بموقف موحّد تسعى الحركة إلى تكريسه عبر العمل الجاد لتحقيق الوحدة الوطنية".

ومن جانب آخر، طالب عبد الهادي بضرورة "العمل على إقرار الحقوق الإنسانية والاجتماعية، للاجئين الفلسطينيين في لبنان، خاصة حقيّ العمل والتملّك (...) وضرورة استكمال الحوارات اللبنانية الفلسطينية بهذا الخصوص"، وفق البيان.

ونقلت الحركة، عن رئيس الحكومة اللبناني، دياب، تأكيده على "وقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وأنّ من حق الشعب الفلسطيني في لبنان أن يعيش بكرامة".