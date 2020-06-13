"الشعبية" تحذّر من خطورة الدور الذي تقوم به الإمارات من خلال التطبيع مع الاحتلال

وطن: اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ، مساء امس الجمعة، أنّ "ما ورد في مقالة السفير الإماراتي بواشنطن التي خص بها جريدة "يديعوت أحرونوت" العبرية، قفزة للأمام في كشف دور الإمارات في مسار التطبيع الذي تعمل على إشاعته وتوسيع دائرته مع دولة الاحتلال، وتوقيت المقال غير معزول عن هبوط الطائرة الإماراتية أول أمس في مطار اللد، ولا عن كونه وسيلة ضغط في هذه الفترة على الفلسطينيين كي يرضخوا لخطة ترامب وما يتولّد عنها من خطط الضم وغيره".

ورأت "الشعبية" في تصريحٍ لها، أنّ "كل ما تضمنه المقال من دور قائم، ومستقبلي، يتم التبشير به في علاقة الإمارات مع دولة الاحتلال على الصعد الأمنيّة وغيرها في الإقليم، يعني بكل وضوح انخراط دولة الإمارات في إسناد دولة الاحتلال بسياساتها من القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، وفي تمكينها من تحقيق أهدافها التي تطال مصالح وأمن شعوبنا العربية وشعوب الإقليم".

وحذرت "الشعبية"، "من خطورة الدور الذي تقوم به دولة الإمارات من خلال التطبيع مع دولة الاحتلال والدفع به إلى مديات أوسع وأشمل في المنطقة، َ وهو ما يستدعي مواجهته من قبل كل قوى وشعوب المنطقة دفاعًا عن وجودها ومصالحها التي تهددها الأطماع الاحتلالية المعلنة التي لم ولن تتوقّف عند حدود فلسطين".

المصدر: (بوابة الهدف)