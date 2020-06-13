الاحتلال يُجبر عائلة رباعية المقدسية على هدم شقتيها ذاتيًا

وطن: أجبرت بلدية الاحتلال عائلة رباعية على هدم طابقًا من شقتين في بلدة صور باهر جنوب شرق القدس ذاتيًا، بحجة البناء دون ترخيص بالقرب من "الشارع الأمريكي".

وقالت عائلة رباعية إن بلدية الاحتلال أصدرت قرارًا يقضي بهدم المنزل، وإلا ستقوم طواقمها بهدمه، وعلى العائلة دفع تكاليف وأجرة الهدم نحو "80 ألف شيكل".

وأضافت أن العائلة حاولت ترخيص البناء وتجميد الهدم خلال الأشهر الماضية دون جدوى، لافتة إلى أنها بدأت بالبناء في آذار/ مارس الماضي، وهو عبارة عن شقتين قيد الإنشاء.