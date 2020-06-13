الصين تعلن الطوارئ في منطقة بالعاصمة بعد ارتفاع عدد الإصابات بكورونا

وطن: أعلنت سلطات العاصمة الصينية بكين، اليوم السبت، أن إحدى مناطق العاصمة "في وضع طوارئ الحرب" بعد ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في سوق بتلك المنطقة.

وقال المسؤول بمنطقة فنغتاي تشو جونواي، في تصريح صحفي، إن اختبارات شملت 517 شخصا بسوق شينفادي الواقع بالمنطقة أظهرت إصابة 45 منهم بفيروس كورونا "كوفيد-19".

وذكر متحدث باسم المدينة خلال نفس الإفادة أن بكين ستعلق الأحداث الرياضية والسياحة بين الأقاليم على الفور، مضيفا أن كل الإصابات الست المؤكدة بالفيروس في بكين، والتي تم الإعلان عنها في وقت سابق قد زارت السوق.

وأغلقت السلطات سوق شينفادي، الذي يقع في فنغتاي، مؤقتا بعد العثور على فيروس كورونا على لوح تقطيع لسمك السلمون المستورد، نتيجة لتحقيق في إطار متابعة الوضع الوبائي.

وكانت اللجنة الوطنية للصحة في الصين ذكرت في وقت سابق، أنها رصدت 11 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا و7 حالات لم تظهر عليها أعراض.

وأعلنت اللجنة في بيان أن 5 من الحالات المؤكدة الجديدة لقادمين من الخارج، وأن الحالات الست الأخرى سجلت في العاصمة.

المصدر: (رويترز)