مواجهات ليلية في يافا مع شرطة الاحتلال احتجاجًا على جرف مقبرة الإسعاف

وطن: تجدّدت المواجهات، مساء أمس الجمعة، بين شبّان مدينة يافا وشرطة الاحتلال، احتجاجًا على تجريف مقبرة الإسعاف الإسلاميّة.

وأحرق الشبان حاويات نفايات وأغلقوا شارعًا رئيسًا في المدينة أمام حركة السّير وأطلقوا الألعاب الناريّة.

بينما ردّت شرطة الاحتلال بمزيد من الاستفزازات، فأغلقت شارع "ييفت" الرئيسي وعددًا من الشّوارع الأخرى، ونشرت قوّات حرس الحدود في الأحياء الرئيسيّة وفي الأزقّة.

وتعيش يافا أجواء غاضبة إثر تجريف المقبرة وردّ الشرطة على احتجاجات الأهالي بالعنف والاعتقالات، حيث اعتدت على تظاهرة احتجاجيّة يوم الثلاثاء الماضي واعتقلت 4 شبان ليل الثلاثاء – الأربعاء.

وأمس، احتشد أهالي يافا لصلاة الجمعة في خيمة الاعتصام قرب مقبرة الإسعاف، أمّهم فيها خطيب المسجد الأقصى المبارك، الشيخُ عكرمة صبري.

وبعد الصلاة، خرج الأهالي في مظاهرة في مركز مدينة يافا، وسط تحشيد شُرَطيّ وتأهب لقمع المتظاهرين.

المصدر: (عرب48)