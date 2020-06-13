البرغوثي يرحب بقرار حزب اليسار الألماني إدانة مخطط الضم و دعوة الحكومة الألمانية لوقف التعاون العسكري مع إسرائيل

وطن: رحب الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، باستجابة حزب اليسار الألماني للمطالب الفلسطينية الموجهة للأحزاب الديمقراطية في العالم، و بقراره الواضح إدانة مخطط حكومة نتنياهو - غانتس اليمينية الإسرائيلية المدعوم من الرئيس الأمريكي ترامب بضم أجزاء من الضفة الغربية.

وأكد البرغوثي على أهمية ما ورد في بيان الحزب الألماني من دعوة الحكومة الألمانية إلى القيام بواجبها كعضو في مجلس الأمن ورئيس مقبل للإتحاد الأوروبي بإدانة ورفض خطة الضم الإسرائيلية ، والعمل حال حدوثها على وقف اتفاقية التعاون الأوروبية -الإسرائيلية وعلى إيقاف كل أشكال التعاون العسكري الألماني مع إسرائيل، بما في ذلك وقف كل أشكال تصدير الأسلحة إلى المنطقة.

وقال البرغوثي إن دعوتنا إلى فرض العقوبات والمقاطعة على إسرائيل تجد صدى هاما، و خاصة في ضوء إدراك الكثيرين في العالم لخطورة ما تقوم به حكومة الاحتلال من تدمير لحق الفلسطينيين في الحرية و الاستقلال، ومن تكريس لنظام أبرتهايد و تمييز عنصري في وقت يكافح فيه العالم وباء كورونا و وباء العنصرية.

