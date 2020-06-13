يوفنتوس يبلغ نهائي الكأس بتعادله أمام ميلان

وطن: حصد يوفنتوس بطاقة تأهله إلى نهائي كأس إيطاليا، بعد تعادله سلبيا أمام نظيره آيه سي ميلان في مباراة الإياب.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد أسفرت عن تعادلهما إيجابيا بهدف لكل منهما، وقد منح الهدف الخارجي ليوفنتوس بطاقة الصعود إلى المباراة النهائية.

وشهدت المباراة بكلا شوطيها محاولات عدة لإحراز الأهداف، إلا أن أي منهما لم ينجح في زيارة شباك الآخر.

مجريات المباراة:

البداية جاءت سريعة جدًا من يوفنتوس، بعدما مر أليكس ساندرو في الناحية اليسرى وراوغ أكثر من لاعب ليتوغل داخل المنطقة ويمرر الكرة إلى القادم من الخلف دوغلاس كوستا، الذي سدد الكرة بجوار القائم الأيسر للحارس دوناروما.

وحصل رونالدو على ركلة جزاء في الدقيقة 16 بعدما عاد الحكم لتقنية الفيديو، محتسبا لمسة يد على مدافع ميلان كونتي، قبل أن يهدرها النجم البرتغالي بعدما سدد الركلة في القائم الأيمن لميلان.

وبعد ثوان قليلة من إهدار رونالدو ركلة الجزاء، حصل أنتي ريبيتش، مهاجم ميلان، على بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 17، بعد تدخل قوي وعنيف على دانيلو، لاعب يوفنتوس.

واقترب رونالدو من التسجيل بعدما استلم تمريرة من دوغلاس داخل المنطقة، ليسدد الكرة بقدمه اليسرى فوق العارضة.

واستمر ضغط يوفنتوس المتواصل على مرمى ميلان، وفي الدقيقة 30 تألق جيجي دوناروما ومنع هدفا أول ليوفنتوس، بعدما استغل ماتويدي عرضية دانيلو من الناحية اليمنى، ليجد نفسه أمام المرمى ويسدد كرة قوية يبعدها حارس ميلان، بقبضة يده بعيدًا عن مرماه ببراعة.

في الدقيقة 40، جاءت أولى محاولات ميلان القريبة من مرمى يوفنتوس، بعد ركلة حرة نفذها كالهانوجلو من مسافة بعيدة، فشل الثنائي كايير ورومانيولي في لمسها وتحويلها للشباك، لتمر بجوار مرمى بوفون.

ومع بداية الشوط الثاني، في الدقيقة 48، كاد ميلان أن يسجل التقدم، بعد فرصة محققة بعدما باغت كالهانوجلو يوفنتوس بضربة رأسية استغلها من تمريرة عرضية من بونافنتورا، سددها لتمر بجوار القائم الأيسر لبوفون.

وشهدت الدقيقة 52 أول التغييرات، بعدما سحب بيولي بونافنتورا ليحل محله رافائيل لياو.

وفي الدقيقة 58، أهدر بونوتشي أخطر فرص اللقاء، بعد ركلة ركنية نفذت داخل منطقة الجزاء لتمر من بين أقدام جميع اللاعبين وترتطم بقدم بونوتشي وتمر بجوار القائم.

وفي الدقيقة 62، أجرى ساري 3 تبديلات، بخروج الثلاثي بيانيتش، ماتويدي ودوغلاس كوستا، بينما أشرك خضيرة، بيرنارديسكي وأدريان رابيو بدلاً منهم.

واقترب يوفنتوس من التهديف، وفي الدقيقة 70 مرر ديبالا كرة عرضية من الناحية اليمنى إلى داخل المنطقة، تألق معها سيمون كايير مدافع الروسونيري، وأبعدها لركنية ببراعة قبل أن تصل على رأس دي ليخت.

وحاول ميلان استغلال الكرات الثابتة، ومن ركلة ركنية ارتقى لها كايير وقابلها برأسية قوية لكنها جاورت المرمى.

ورد ديبالا على فرصة كايير، إذ أرسل الأرجنتيني كرة قوية من خارج المنطقة، أبعدها الحارس دوناروما.

وأجرى بيولي تبديلين جديديين في الدقيقة 81، بدخول كرونيتش والشاب كولومبو، بدلًا من كيسي وباكيتا.

وفي الدقيقة 85، استعمل يوفنتوس قانون التبديلات الجديد لأول مرة في الملاعب الإيطالية بعدما دفع ساري بخوان كوادرادو بدلًا من دانيلو، في التبديل الرابع لليوفي.

وفي المقابل، أجرى ميلان التبديلين الرابع والخامس في الدقيقة 87، بخروج كالابريا وكونتي ونزول الثنائي لاكسالت وساليمايكيرس.