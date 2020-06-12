مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين ويحطمون زجاج عدد من المركبات بالخليل

وطن: هاجم مستوطنون، مساء اليوم الجمعة، عددا من منازل المواطنين في مدينة الخليل، وحطموا زجاج عدد من المركبات.

وهاجم مجموعة من مستوطني "كريات أربع"، المقامة على أراضي المواطنين شمال شرق الخليل، عددا من منازل المواطنين القريبة من المستوطنة، وحطمت زجاج النوافذ، وألحقت أضرارا متفاوتة بعدد من المركبات المتوقفة أمام منازل أصحابها.

وقال المواطن عبد الكريم الجعبري لوطن ان المستوطنين هاجموا منزله بالحجارة وقاموا بتكسير زجاج المركبات امام منزله، وتصدت العائلة للمستوطنين المعتدين وطردتهم من المكان بدون تدخل جيش الاحتلال لاعتقالهم.

واوضح الجعبري ان المستوطنين حطموا زجاج اكثر من 6 مركبات، وزجاج بعض المنازل، لافتا الى ان نحو 70 عائلة تعيش في المنطقة.

ولفت الجعبري الى ان عدد المستوطنين الذين هاجموا المنطقة يبلغ نحو 27 مستوطن، وان الاهالي توهوا لتقديم شكوى لدى شرطة الاحتلال.

من جانبه قال احمد عمرو منسق شباب ضد الاستيطان ان المستوطنين يحاولون طرد عائلة الجعبري من منزلها وارضها من اجل توسيع مستوطنة كريات اربع وايصالها بمستوطنة جفعات هافوت، من اجل السيطرة على المنطقة الشمالية للمسجد الابراهيمي وتهويده بالكامل .

واضاف عمرو ان على المؤسسات الرسمية والشعبية دعم صمود عائلة الجعبري وجميع العائلات التي يعتدي عليها المستوطنون والتواجد باستمرار في هذه المناطق المهددة في المصادرة والتهجير .

وطالب عمرو ضرورة تفعيل لجان الحراسة في الخليل من اجل منع اعتدائات المستوطنون التي تتصاعد في ظل الحكومة اليمينية المتطرفة .