استمرار الاحتجاجات في بيروت

وطن: شهدت ساحة رياض الصلح في وسط بيروت مساء الجمعة، مواجهات بين القوى الأمنية والمتظاهرين، الذين أقدم عددٌ كبير منهم على تكسير واجهات المحلات والمكاتب، وإضرام النيران فيها. بحسب ما أظهرت مقاطع فيديو.

وأطلقت القوى الأمنية القنابل المسيلة للدموع لتفريق حشود المعتصمين الذين رشقوا بدورهم الحجارة باتجاه العناصر الأمنية. وخلال ذلك، توجّه عدد من التظاهرين باتجاه منطقة منطقة الرينغ، فيما توجّه آخرون نزولاً نحو منطقة الصيفي. وفق وسائل إعلام محلية.

إلى ذلك، قوى مكافحة الشغب طوقاً أمنياً في محيط رياض الصلح، وبدأت فرق الإطفاء بإخماد الحريق الذي اندلع في مبنى اللعازرية الذي ساد الهدوء في محيطه، في حين قام الجيش بتشكيل حاجز بشري في ساحة رياض الصلح لمنع تقدّم المتظاهرين باتجاه السراي الحكومي.