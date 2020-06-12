الصحة المصرية: 54 وفاة جديدة و1577 إصابة بفيروس كورونا

وطن: أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، يوم الجمعة، عن تسجيل 54 وفاة جديدة و1577 إصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأفادت وزارة الصحة بأن 417 من المصابين بفيروس كورونا خرجوا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة.

ويرتفع بذلك إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 11108 حالة حتى اليوم.

وذكر خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى يوم الجمعة، هو 41303 حالة من ضمنهم 1422 حالة وفاة.

وأوضح أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا ارتفع ليصبح 12493 حالة، من ضمنهم الـ 11108 متعافيا.

وقال مجاهد إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.