كتائب القسام: عمليات أسر جنود الاحتلال مستمرة

وطن: أكدت كتائب الشهيد عزالدين القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، تمسكها بخيار أسر جنود الاحتلال الإسرائيلي، حتى تحقيق أهدافها كاملة.

وقالت الكتائب في مقطع فيديو مصور في الذكرى السادسة لعملية الخليل التي أسرت فيها خلية من القسام 3 من جنود الاحتلال في 2014، "إن عمليات الأسر مستمرة حتى يكتب لها النجاح بالعلامة الكاملة".

وأضافت الكتائب في مقطع الفيديو الذي نشرته دائرة الإعلام العسكري، أن "عملية الأسر القسامية أربكت حسابات الاحتلال وأجهزته الأمنية، مشيرة إلى أن العملية هدفت إلى مبادلة الجنود بأسرى فلسطينيين".

يشار إلى أن عملية الخليل نفذتها خلية من كتائب القسام، يوم الخميس 12-6-2014م، ووصفتها الكتائب بأنها "بطولية".

وقالت: "العملية البطولية تمت من خلال خلية قسامية استقلت مركبة مجهزة للعملية، حيث وقع الصيد بعد أيام من الرصد".

وتابعت: "ولظرف طارئ أجهز المجاهدون على الجنود الأسرى، وأخفوا جثثهم في أرض شمال غرب حلحلول جنوب الضفة".

وشرع جيش الاحتلال وقتها بحملة اعتقالات واسعة بالضفة ومدينة الخليل خاصة، وعثر على جثث جنوده بعد 18 يوماً من إخفائهاة.

وبعد عثور جيش الاحتلال على جثث جنوده، أطلق عملية مطاردة واسعة لعامر أبو عيشة ومروان القواسمي، ليرتقيا شهيدين بعد اشتباك مسلح، عقب أشهر من المطاردة.