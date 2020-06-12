"الامعري" يقسو على أهلي قلقيلية بسداسية

وطن: حقق فريق مركز الامعري فوزا عريضا على أهلي قلقيلية بستة اهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم الجمعة، على ستاد فيصل الحسيني في بلدة الرام شمال القدس المحتلة.

واستؤنف اليوم دوري المحترفين بكرة القدم بعد توقف لأكثر من شهرين ونصف بسبب جائحة كورونا.

وامتلك "الامعري" زمام الأمور وفرض ايقاعه بشكل تام، واستطاع ان يدك شباك الأهلي القلقيلي على مدار الشوطين، في ست مرات عن طريق محمد مراعبة (ثلاثة اهداف)، وعبد الحميد أبو حبيب، ومحمد شديدي، وامير نواجعة.

وبهذا الفوز حافظ "الامعري" على وصافة اللائحة برصيد 38 نقطة، فيما بقي الأهلي يعاني ويصارع من اجل الهروب من شبح الهبوط، محتلا المركز الحادي عشر ما قبل الأخير برصيد 13 نقطة .

وعلى ستاد هواري بومدين في بلدة دورا، جنوب محافظة الخليل، تمكن اهلي الخليل من خطف نقاط مباراته امام ثقافي طولكرم "العنابي" بهدفين نظيفين، ليحافظ على مركزه الثالث رافعا رصيده الى 35 نقطة. اما "العنابي" فبقي في دائرة الصراع لتجنب الهبوط، حيث انحصرت بطاقة الهبوط الثانية بينه وأهلي قلقيلية، بعدما ذهبت الأولى الى القوات الفلسطينية.