عجز كبير في الخزينة العامة والمالية لم تتلقى اي مبلغ من اموال المقاصة

وطن: كشفت وزارة المالية عصر اليوم الجمعة عن عجز مالي في شهر ايار الماضي بقيمة 863 مليون شيكل.

وقالت الوزارة في منشور على صفحتها على "فيس بوك" : "ايراداتنا لشهر 5 بلغت 237 مليون شيكل بينها 137 مليون شيكل ايرادات محلية، و100 مليون شيكل دعم خارجي."

وقالت الوزارة انها لم تتلقى اي شيكل من اموال المقاصة، ما يعني عجز مالي بقيمة 863 مليون شيكل خلال شهر ايار 2020.

وقدمت الوزارة لمحة عن الوضع المالي الاعتيادي الشهري للوزارة من حيث الايرادات والنفقات حيث تبلغ صافي الإيرادات الشهرية 950 مليون بينها 550 مليون شيكل من ايرادات المقاصة و 3000 مليون شيكل من ايرادات محلية و 100 مليون من الدعم الخارجي.

ويبلغ اجمالي النفقات الشهرية 1.1 مليار شيكل (850 مليون شيكل رواتب واشباه رواتب و250 مليون شيكل نفقات تشغيلية).