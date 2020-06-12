تسجيل إصابتين بالكورونا لطفلين في الخليل

وطن: أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة عن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا لطفلين (3 و5) سنوات، وهما أبناء السيدة التي أعلن عن إصابتها سابقا في السموع.

وأوضحت الكيلة في بيان صدر عن الوزارة، اليوم الجمعة، أن نتائج أول 100 عينة في بلدة الكوم جنوب غرب محافظة الخليل، لمخالطي المصاب الذي أعلن عنه مساء أمس جميعها سلبية، والعمل جار على فحص 125 عينة أخرى لمخالطين آخرين للمصاب، وسيتم الإعلان عن نتائج فحوصاتهم في الساعات المقبلة.

وحسب وزارة الصحة فقد بلغ عدد الإصابات الإجمالي 669 إصابة، بينما بلغت عدد حالات التعافي 569 حالة، وعدد الحالات النشطة التي لا تزال نشطة 95 حالة.