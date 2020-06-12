مكافحة الفساد تعلن عن تمديد موعد المسابقة الشبابية "شراكة شبابية إبداعية في مكافحة الفساد"

وطن: دعت هيئة مكافحة الفساد قطاع الشباب الفلسطيني بمختلف مكوناته وفئاته للمشاركة في المسابقة الشبابية "شراكة شبابية ابداعية في مكافحة الفساد"، والتي تنظمها الهيئة بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "UNDP" في إطار حرص الهيئة على توسيع قاعدة المشاركة الشبابية في جهود مكافحة الفساد.

وأعلنت الهيئة عن تمديد الموعد النهائي لاستقبال الأعمال المشاركة في المسابقة حتى نهاية شهر حزيران الحالي، وذلك بسبب الظروف الطارئة التي تمر بها البلاد، حيث يتاح لجميع الفئات الشبابية المشاركة في هذه المسابقة وإظهار ابداعاتهم المهنية المتخصصة في مجال (أ) انتاج الفيديو، و(ب) انتاج الأنيميشن، و(ج) تصميم المطبوعات (بوستر/انفوجرافيك) التي تساهم في مكافحة الفساد.

وتقبل الهيئة الأعمال الفردية أو الجماعية من الأفراد فقط، وسوف يتم الإعلان عن نتائج المسابقة في حفل تكريمي يحدد موعده لاحقا، حيث سوف يتم تكريم أصحاب المراكز الثلاث الأولى عن كل فئة.

للاطلاع على أحكام ومعايير المسابقة يُرجى الدخول إلى الرابط التالي:

https://www.pacc.ps/Blog/Post/50709