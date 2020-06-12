الاحتلال يعتقل شابا خلال اقتحامه بلدة نحالين غرب بيت لحم

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، شابا من بلدة نحالين غرب بيت لحم.

وأقتحمت قوة من جيش الاحتلال البلدة، وتركزت في منطقتي واد أبو كبير وشعب العرب، وسط إطلاق قنابل الغاز والصوت، واعتقلت الشاب محمد عفيف فنون.

وداهمت قوات الاحتلال موقعا فيه جرافات وشاحنات للمواطن أحمد عبد الحافظ سواد، بحجة انه يقوم بأعمال حفر وتجريف في منطقة "تخضع للأمن الإسرائيلي"، في محاولة لتخويفه وتحذيره بعدم الاقدام مرة أخرى على دخول المنطقة.