مجلس القضاء الأعلى يصدر توضيحا بشأن ما تم تداوله حول إحالة عدد من القضاة للتقاعد المبكر

وطن: أصدر مجلس القضاء الأعلى توضيحا لما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي حول إحالة عدد من القضاة إلى التقاعد المبكر.

وقال المجلس في بيان له، اليوم الجمعة، إنه "في ضوء ما يتم تداوله من أخبار مغلوطة، وقوائم مفبركة، حول إحالة عدد من السادة القضاة في المحاكم النظامية إلى التقاعد المبكر. نؤكد على أن كلَّ ما يخص السادة القضاة يصدر فقط عن مجلس القضاء الأعلى الانتقالي وفي المسارات الرسمية المعتادة".

وكان المركز الفلسطيني لإستقلال القضاء و المحاماة "مساواة، ذكر أمس أنه علم من مصادر مطلعة أن مرسوماً رئاسياً صدر بإحالة 22 قاضٍ/ية إلى ديوان الموظفين العام تمهيداً لاستيعابهم في الوزارات والدوائر الحكومية بوظائف غير قضائية وذلك سنداً لتنسيب من مجلس القضاء الانتقالي.