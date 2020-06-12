مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين في قرية سوسيا شرق يطا، والأهالي يتصدون لهم

وطن: هاجم مستوطنون، اليوم الجمعة، عددا من منازل المواطنين في قرية سوسيا شرق يطا جنوب الخليل.

وأفاد منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان شرق يطا وجنوب الخليل راتب الجبور، بأن المستوطنين بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي، اقتحموا القرية، وتجولوا فيها، وهاجموا عددا من منازل المواطنين، حيث تصدى لهم الأهالي.

وفي السياق، تعرضت محاصيل زراعية تعود ملكيتها للمواطن جبرين أبو عرام الى عملية تخريب واسعة، ورعي من قبل قطعان الماشية الخاصة بأحد المستوطنين، والذي أطلقها متعمدا باتجاه مزروعات المواطنين.

(وفا)